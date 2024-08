K-pop: NCT Dream, Taemin e NMIXX voltam com hits; Billie virá ao Brasil

Confira a setlist de SEVENTEEN TOUR FOLLOW AGAIN TO CINEMAS:



Super

Don Quixote

Clap

F*ck My Life

Rock With You

LALALI

Spell

Cheers to youth

HOME;RUN

Left & Right

BEAUTIFUL

God of Music

MAESTRO

HOT

Ima -Even if the world ends tomorrow- (Korean ver.)

Run To You

Together? pic.twitter.com/lvnn7uvpsX