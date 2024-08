Faustão manda mensagem a herdeiras de Silvio Santos: 'Juízo e humildade'

Faustão, 74, deixou uma mensagem para as herdeiras de Silvio Santos. O comunicador morreu na madrugada do último sábado (17).

O que aconteceu

Faustão falou sobre o comunicador em entrevista exibida pelo SBT Brasil nesta sexta-feira (23). "Sempre tivemos respeito. Cada um tem seu público, o legado que deixou. Quando eu falo não é da boca pra fora: ele é o verdadeiro e único rei da tv. Tem que falar do talento nato. Ele não teve formação do rádio, ele foi autodidata mesmo."