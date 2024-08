Bi Ribeiro relembra Paralamas no primeiro Rock in Rio: 'Zebra do festival'

Os Paralamas do Sucesso já se tornaram prata da casa do Rock in Rio. A célebre banda de rock nacional estava no line-up da primeira edição do festival, em janeiro de 1985, "como uma zebra" da programação, lembra o baixista Bi Ribeiro, em entrevista por videoconferência ao Splash - assista à entrevista completa no player acima.

Com Bi, o guitarrista e vocalista Herbert Vianna e o baterista João Barone, os Paralamas voltaram a se apresentar em outras edições do festival e, no próximo dia 15 de setembro, celebra seus 40 anos de carreira como uma das atrações do dia do rock do Rock in Rio 2024, ao lado de nomes como Avenged Sevenfold, Evanescence, Deep Purple, Planet Hemp, Barão Vermelho, entre outros - ainda há ingressos disponíveis para esse dia.

A banda vai levar para o palco Mundo uma versão mais compacta da turnê 'Paralamas Clássicos', com a qual o trio está na estrada celebrando seus 40 anos de história, com um repertório repleto de hits.