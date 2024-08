Após indicação para Batalha, MC Mayarah diz para Matheus: 'Tu virou a cara'

Mayarah argumenta que eles precisam votar nas pessoas pelo jogo, e que, devido o cenário, ela não poderia colocar seus aliados e só tinha como opção ele e Unna. "Quem sobrou foram vocês. Porque era injusto colocar Leidy ou Nicole, que voltaram agora, e os meninos lá", diz.

"Na hora bate um choque", responde o mineiro.

Ela concorda e responde que também sentiria o mesmo se fosse ela. "Matheus, eu sei que é teu jeito, eu senti que depois do dia da votação, tu foi se afastando", argumenta se referindo à 1º votação para formação da Batalha da primeira semana.

"Mas você ficou bolada comigo também. Pelo menos foi o que o Califfa falou, porque eu tinha votado na Thália, não tinha fechado com vocês", diz Matheus.

"Eu não fiquei bolada. Eu fiquei chateada, aqui a gente tem a escolha do livre arbítrio, de fazer o que quiser. Eu segui o que meu coração falou. Da outra vez eu não segui e eu me senti mal. Então, agora, não vou mais ficar me sentindo assim, me indispor, para ficar bem com uns e mal comigo mesma", responde a funkeira.

"Foi o que eu fiz daquela vez. Foi ali que eu encontrei minha paz no rolê", finaliza.