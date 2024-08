Após confrontar Lilith, Morena descobre segredo de Jacutinga em 'Renascer'

Ela é levada pela música que a sanfoneira toca no pátio antes de o Forrobodó abrir. Surpresa com o talento da moça, Morena aproveita para puxar papo e tenta descobrir o que levou Lilith até o vilarejo.

No meio da conversa, Lilith revela para Morena que é filha de Jacutinga. "Aqui estou eu... nesse fim de mundo, como você mesmo disse... tentando juntar as peças de uma mulher que nunca existiu para mim...", diz a forasteira.

A amada de Zinha revela que nunca teve a oportunidade de conhecer nem conviver com a mãe. Foi criada pela avó, que contou o segredo e o nome de sua mãe um pouco antes de falecer.

As duas se abraçam emocionadas e Morena promete apoiar a filha de Jacutinga, assim como a antiga dona do bordel fez com ela e tantas outras mulheres no passado. "O pior foi chegar aqui e descobrir que ela foi uma mãe pra todas as mulheres que passaram pela vida dela... menos para mim", lamenta Lilith.

Depois disso, Lilith pede a Morena que mantenha segredo sobre sua origem e é prontamente atendida. A esposa de Deocleciano (Jackson Antunes) ainda convida a nova amiga para jantar em sua casa à noite e Zinha fica surpresa ao encontrá-la na sala.

