Unna X é criticada por quebrar combinado em votação: 'Não cola mais'

Califfa reflete que quando o outro grupo se desentender, formado pelos 9 confinados do quarto vizinho, alguns jogadores vão tentar mudar de lado. "Quando brigar lá, vão vir aqui. Porque aqui são cinco votos."

Ramalho: "A Unna vem fácil aqui chorar."

MC Mayarah: "Me desculpa, não cola mais. Depois de ontem, a Unna chorando, tirou da reta e depois pediu desculpa."

Ramalho: "Ela veio chorar aqui no nosso quarto."

Thália: "Ela tava nesse negócio de que ia votar com a gente. Ai chega na hora, ela falou que teve que votar com o coração. Eu gosto muito da Unna, não quero votar nela. Se era para 'fechar' com a gente, era para 'fechar' com a gente. Não 'fechou', infelizmente, para mim, não tem minha lealdade."

A agente comunitária completa dizendo que não deseja falar de jogo com Unna X, apesar de gostar muito dela e ainda não ser sua opção de voto. Já Ramalho declara que se tiver que indicar alguém, a faxineira é uma possibilidade.