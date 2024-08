Suspense policial, 'Pacto de Redenção' ganha trailer com Al Pacino

Ele não está sozinho e tem ajuda preciosa de personagem vivido pelo vencedor do Oscar Al Pacino. O ator faz uma participação especial como Xavier, um velho aliado de John Knox que o ajudará a enfrentar não só as armadilhas da polícia, como as da sua própria mente.

O longa marca a volta de Keaton à cadeira de diretor depois de 15 anos. Tudo graças à história assinada pelo roteirista Gregory Poirier, que combina adrenalina com uma jornada emocional genuína sobre pais e filhos.