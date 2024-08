Patricia Abravanel já tem data para voltar a gravar Programa Silvio Santos

A edição do próximo domingo é inédita e já estava gravada. "O "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel" que irá ao ar neste domingo, 25 de agosto, será inédito e abordará os 43 anos do SBT."

A gravação foi realizada antes do falecimento do comunicador Silvio Santos.

A nota ainda informa que as outras filhas de Silvio Santos também possuem programas inéditos gravados. "Rebeca e Silvia Abravanel também gravaram episódios inéditos dos seus respectivos programas antes do ocorrido."