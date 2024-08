Lucca diz que amada é inspiração para compôr; Unna X oferece música inédita

Oh, oh, oh, oh, não vou jogar seu jogo do orgulho

Oh, oh, oh, oh, me diz o que eu faço com esse seu amor

Ah, ah, ah, ah, me diz o que eu faço pra te conquistar

Ah, ah, ah, ah, vem cá, volta pra mim e deixa eu te abraçar

"Esse seria o refrão? Na minha pegada talvez desse para diminuir, dar uma lapidada", responde.

"Precisa melhorar a letra, as rimas", concorda Unna.

"Mas eu gostei", afirma Lucca.