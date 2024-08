Lívia diz que saída de Silvio tirou clima familiar do SBT: 'Acabou a magia'

Lívia Andrade, 41, falou sobre o luto pela morte de Silvio Santos no último sábado (17). Ela trabalhou durante anos com o Homem do Baú no SBT.

A apresentadora afirma que o SBT perdeu o clima de 'família' que cultivava depois que a pandemia afastou do ar o Homem do Baú. "O Silvio era a alma do SBT. Era como um chefe de família dentro da própria empresa. No momento em que ele se ausentou por conta da pandemia, quando ele deixou de estar presente fisicamente, acabou essa magia, essa coisa familiar", lamentou ela, em entrevista ao Splash Show.

Lívia afirma que muitos funcionários do canal estavam ali por Silvio Santos do que pela própria remuneração. "Ele era idolatrado. Muita gente estava ali por ele. É claro que todos precisavam trabalhar, mas às vezes tínhamos oportunidades melhores [em outros lugares], onde ganharíamos mais, porém não poderíamos dizer que trabalhávamos para o Silvio Santos."