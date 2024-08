Kéfera revela motivo do fim da amizade com Bruna Louise

Kéfera Buchmann, 31, revelou que a amizade com Bruna Louise, 39, chegou ao fim porque Bruna se apaixonou por ela.

O que aconteceu

Kéfera explicou o motivo do afastamento entre as duas e disse que, anos após o fim da amizade, Bruna fez um último contato, expondo "o que sentia em relação a ela". A revelação aconteceu em entrevista ao De Frente com Blogueirinha (DiaTV).