Gorete Milagres diz que Silvio Santos não conseguia dar ré no carro

Gorete Milagres, 60, revela que Silvio Santos não sabia dar ré no carro.

O que aconteceu

A atriz relembrou quando o dono do SBT foi até sua casa para convencê-la a continuar na emissora. Ela contou sobre o ocorrido no programa Sem Censura, da TV Brasil, para homenagear o comunicador que morreu no sábado (17), aos 93 anos.

A famosa revelou que a visita de Silvio Santos trouxe alguns desafios posteriormente. "Ele não queria me deixar sair de jeito nenhum. Paguei muito caro por essa visita. Teve muito ciumes e cara virada. Teve apresentador me ligando e me falando que o Silvio nunca foi na casa dele. Foi muito difícil para mim."