Deive Leonardo veta rótulo de 'parça do bem' de Neymar: 'Acho que é demais'

"Minha missão é falar de Jesus"

Show de Deive Leonardo na Festa do Peão de Barretos tem a meta de "transformar a vida das pessoas". "É uma mensagem nova, extraordinária e completamente diferente. Uma mensagem nova e que eu tenho certeza que vai ser transformadora para quem estiver lá."

Artista diz que a mensagem não tem intenção de causar reflexão no público sobre "excessos" no festival. "Não é sobre o que aconteceu na sexta, no sábado, mas é o que vai acontecer [depois]. Ou seja, não é o que acontece antes do evento, é o que vai acontecer depois na vida das pessoas que recebem essa palavra."

Costumo dizer que onde uma porta se abre para que eu possa falar de Jesus, eu entro por ela e não importa o lugar. Para nós é uma alegria, é uma festa reconhecida no Brasil e no mundo todo e abrindo as portas para a gente poder falar de Jesus.

Deive Leonardo explica que não é um pastor e, sim, um evangelista. "Sempre confundem. No meu caso, sou um evangelista. Ele não tem uma igreja, não é que ele não pertence, ele não tem uma igreja, ele não tem um rebanho, sabe? A missão dele é apresentar Jesus para as pessoas. A missão do pastor é cuidar dessas pessoas que entregaram a vida para Jesus. A minha função na terra é apresentar Jesus para todo mundo."

Rótulo de evangelista popstar pela vida pública não incomoda Deive. "As pessoas gostam de títulos e não ligo. O mais importante, na verdade, não é o que as pessoas dizem, é o que eu sei que eu sou. As pessoas chamam de popstar talvez pelo número de seguidores, pela quantidade de gente que alcança. Alguns usam como um demérito, outros como uma forma de engrandecer, mas eu sei que sou um garoto. Eu sou só um garoto que carrega uma verdade que é maior do que eu, muito mais importante do que eu."