Leia carta enviada por filha de Silvio Santos aos funcionários do SBT

Hoje temos uma responsabilidade grande nas mãos. Ele nos deixou com suas colegas de trabalho, com seus programas e com a sua tão querida emissora. Cabe a cada um de nós fazermos com que a história se perpetue, com que o SBT continue sendo 'O SBT', levando alegria, informação e entretenimento para as pessoas como ele amava fazer.

Por 'coincidência', hoje, dia 19/08/2024, 43 anos depois que o SBT nasceu, nasce o 'S', o +SBT. Nasce a nova geração do SBT. O SBT hoje está crescendo e iniciando uma nova etapa, ampliando os seus horizontes e alcançando um novo marco. Nasce a nossa plataforma de streaming que vai ser acessível a todos os brasileiros do jeito que o nosso chefe queria. As pessoas vão poder nos assistir onde quiserem e como quiserem. Vai ser o SBT, só que muito mais!

Nosso coração está doido, muito doido, mas agora vamos ter que ser fortes e arregaçar as nossas mangas para manter esse legado vivo! O SBT é querido demais, temos que cuidar dele para que ele continue sendo o que sempre foi para todos os brasileiros.

Estamos juntos!