O dia em que Silvio brincou com repórter em 2003: 'Tenho 6 anos de vida'

O telefonema

Uma repórter conseguiu o telefone de Silvio Santos nos EUA e decidiu telefoná-lo. "Quem atendeu foi o próprio Silvio Santos. Deu um gelo na espinha. Aí você respira e continua. Ele falou: 'Vou me aposentar e morrer'. No início fiquei muda, porque senti a ironia. Disse: 'Silvio, o que você está me falando é muito sério'. E ele foi entrando naquela história de que ia morrer", contou Ana Carolina Soares para Splash, em 2020.

Silvio Santos, em tom de ironia, respondeu que estava com doença terminal e venderia o SBT. "Ah, você não sabe? No ano passado fui ao Medical Center, em Miami, e eles declararam que só tenho mais seis anos de vida. Estou com um problema gravíssimo nas artérias do coração. E eles me disseram que, de agora em diante, só preciso descansar (pausa). No duro", disse ele No mesmo diálogo, o apresentador, então com 72 anos, ainda afirmou que venderia o SBT para Boni e a emissora Televisa, do México. O empresário disse que havia pedido R$ 1 bilhão para se desfazer do canal.

Repórter achou a história estranha e foi procurar mais informações. Ela não acreditou em Silvio nem por um momento porque o tom era de gozação. Mas ela tinha um problema: não tinha gravado o bate-papo e, por isso, voltou a ligar para o apresentador mais duas vezes. No entanto, em todas as chamadas ele repetiu a mesma mensagem.

A revista enviou a Orlando um paparazzo, que fotografou Silvio fazendo compras em um supermercado. A imagem deixava clara a contradição de outra frase do apresentador, de que ele estava em uma cadeira de rodas.

Até o diretor da redação foi falar com Silvio. O dilema que se iniciou, então, passou a ser: publicar ou não a reportagem? O teor da reportagem que sacudiria o meio jornalístico chegou ao empresário Roberto Civita, diretor editorial do Grupo Abril.