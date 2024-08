Sandra cai para trás ao descobrir gravidez de Eliana em 'Renascer'

No capítulo de segunda-feira (19), da novela "Renascer" (Globo), José Inocêncio chega à fazenda de Aurora.

Zinha apoia Joana, que sofre com o sumiço de Tião. Iolanda se recusa a ir com Kika ao cartório para dar entrada no divórcio.

Egídio não gosta de saber que José Inocêncio viajou. Lilith convida Zinha para formar uma banda.