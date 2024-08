Robert de Niro assusta filha com mergulho para comemorar 81 anos; assista

Robert De Niro comemorou o seu aniversário de 81 anos dando um mergulho ao lado da família.

O que aconteceu

Drena De Niro, a filha do ator, mostrou o duas vezes vencedor do Oscar dando um salto do convés de um iate em alto-mar. "Você é louco!", gritou.

"Estou bem" respondeu Robert De Niro.