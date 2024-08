Resumo novela 'Renascer' da semana: confira os capítulos de 20 a 31/8

Maria Santa diz a João que veio abençoar o neto que está por vir. Lilith surpreende Morena ao revelar que é filha de Jacutinga, mas pede segredo. João Pedro apoia Zinha. Lilith pede a Morena que conte como era sua mãe. Rachid sente falta da carta de Marianinha para Maria Santa. Norberto deixa a carta de Marianinha com José Inocêncio, mesmo ele se recusando a aceitar. Morena convida Lilith para jantar em sua casa. Sandra conta a João Pedro que está grávida e afirma que está com medo da situação. Sandra se surpreende ao ver Egídio e Eliana na casa do sogro.

Quarta-feira, 28 de agosto

Eliana não aceita a proposta da partilha das terras feita por José Inocêncio. Kika recomenda que Mariana aceite a proposta de José Inocêncio, antes que os filhos assumam os negócios do pai. José Inocêncio lê a carta de Marianinha em frente ao túmulo de Maria Santa. Damião se compromete a ficar ao lado de Eliana e quer ser presente na vida do filho. Eliana aceita a proposta de Egídio, para não fazer acordo com José Inocêncio. Zinha fica surpresa ao ver Lilith em sua casa para o jantar. Rachid quer acompanhar a evolução do Bumba de José Inocêncio antes de ir embora. Rachid avisa a Dona Patroa que deixará a vila. José Inocêncio enfrenta Egídio.

Quinta-feira, 29 de agosto

José Inocêncio aceita passar com o Bumba nas terras de Egídio. Lilith tenta obter informações sobre seu pai por meio de Norberto. José Inocêncio concorda em dar suporte financeiro a Mariana para recomeçar sua vida após a festa do Bumba. Egídio prepara a arma que planeja usar contra José Inocêncio. Teca fica apavorada com o tom de ameaça de Mariana. Teca cria um elo com o Bumba ao fazer contato visual com ele. Eliana e Egídio se casam. Inácia se preocupa com Teca.

Sexta-feira, 30 de agosto