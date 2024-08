'Renascer': João Pedro cai para trás com premonição sobre morte de seu pai

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Renascer" (Globo), João Pedro (João Pedro) fica impressionado com premonição de Inácia (Edvana Carvalho) sobre José Inocêncio (Marcos Palmeira).

O que vai acontecer

Tudo começa com a mudança de Sandra (Giullia Buscacio) com o marido para a fazendo de Inocêncio. Como o dono da casa está morando com Aurora (Malu Mader), o casal decide dormir em seu quarto, mas são expulsos por José Bento (Marcello Melo Jr.).