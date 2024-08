'Tenho Tele Sena que nem abri!': fãs imitam e se despedem de Silvio Santos

Silvio Santos nos deixou neste sábado (17), aos 93 anos. Mas é impossível pensar no Dono do Baú sem lembrar do público que o acompanhou por mais de 60 anos.

Splash rodou as ruas de São Paulo e Belo Horizonte para dar voz a fãs de Silvio, aqueles que assistiam ao SBT aos domingos para ver o apresentador.

Lembranças da Tele Sena, as pegadinhas, os quadros inesquecíveis, imitações e muito mais. Veja acima a homenagem do povo para o maior comunicador da história da televisão brasileira.