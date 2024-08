Estrela da Casa: parcial da enquete mostra boa vantagem de Nicole Louise

Heloísa segue no meio e aumentou sua votação desde a última parcial, com 16,48%.

No momento, Leidy é quem deixaria o programa, com 14,68%.

Nesta terça-feira (20), as três competidoras se apresentarão durante o Festival, enquanto disputam a preferência do público para seguir no programa. Na noite também se apresentam os vencedores das dinâmicas da semana, Lucca 26, Nick Cruz, 26, e Rodrigo Garcia, 24.