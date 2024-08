Estrela da Casa: Por que Nick Cruz usa fitas pretas no peito

Em 2021, em entrevista ao Extra, ele disse que não ter pressa para se submeter ao procedimento. "Quero muito fazer a mastectomia, mas não é algo que me sufoca. Tenho paciência e vou esperar o tempo certo. Nunca experimentei ir à praia sem camisa. Tenho muita vontade. É um sonho", afirmou na ocasião.

Estrela da Casa: Nick usa fitas pretas no peito Imagem: Reprodução/Globoplay

Antes do início do programa, Nick publicou em seu Instagram um ensaio sem camisa e com as faixas. "Ensaio na praia", escreveu.

O cantor é um dos que se apresentará ao vivo amanhã no Festival. Nick ganhou o direito após vencer a prova de "Dono do Palco" da semana.