'Não falo mais nada com ninguém, acostuma', dispara Nick Cruz sobre tática

"O jogo começou. Vou ficar caladinho agora, ficar de boinha. Não estou mal, não, só estou jogando na minha mesmo, quietão. Acostuma que vai ser assim, agora. Não falo mais nada com ninguém", disparou o rapaz.

MC Mayarah, então, aconselhou Nick a não pilhar com o jogo. "Pilhado está quem acha que aconteceu alguma coisa. Não to fazendo nada", rebateu Nick. Cruz é Dono do Palco nesta semana, o que o garantiu uma imunidade, uma vaga no 1º Festival do programa e indicou Leidy Murilho direto para a berlinda.