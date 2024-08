Médico que detalhou últimos momentos de Silvio Santos apaga publicação

Victor Dornelas, médico geriatra que cuidou de Silvio Santos e detalhou os últimos momentos do apresentador, apagou a publicação feita no último domingo (18).

O que aconteceu

A publicação de Dornelas detalhando ter cuidado de Silvio estava no ar até a manhã desta segunda (19). Na tarde, contudo, a postagem não podia mais ser acessada no perfil do médico.

No depoimento, o geriatra agradecia à família Abravanel pela confiança e revelava um conselho inesperado que recebeu do apresentador. "Eu jamais vou me esquecer do nosso longo bate-papo na noite do dia 19 de julho, quando você me perguntou o motivo de eu não ser casado. Sem graça, respondi que eu era casado com meus pacientes."