Mariana Ximenes dá detalhes de vilã em Mania de Você: 'Não serei a única'

Mariana Ximenes, 43, sobre vilã na nova novela das 21h, Mania de Você (Globo), em entrevista ao Extra.

O que aconteceu

A atriz vai interpretar a vilã Isis, mas avisou que não será a única vilã da novela. "Isis quer a fortuna da matriarca, vivida pela Eliane Giardini. Mas posso adiantar que não serei a única vilã. Minhas talentosas colegas Adriana Esteves e Thalita Carauta serão um páreo duro. Aguardem por esse trio"

Mariana Ximenes precisou mudar a cor do cabelo para viver a vilã e falou sobre as mudanças. "Sou adepta de mudanças, pois acredito que são enriquecedoras. Abraço novas experiências com entusiasmo e curiosidade, sou uma pessoa desapegada e disposta a me entregar ao novo com alegria"