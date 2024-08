K-pop: JTBC pede desculpas a Suga, do BTS, após fake sobre acidente

Esta é apenas uma parte da newsletter Universo K-Pop. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por email toda segunda.

Nas duas últimas semanas o "acidente" com Min Yoongi, o Suga de BTS, tomou conta das redes sociais e da mídia sul-coreana de uma forma bastante sensacionalista. Isso gerou uma série de alertas sobre fake news, responsabilidade jornalística e disputa entre fãs em espaços online.

O rapper dirigiu por alguns metros com seu patinete elétrico. Como havia bebido antes, ele perdeu o controle do veículo e caiu. Como a área onde mora tem muitos polícias, o caso virou "de polícia", com a perda da carteira e multa. Depois do ocorrido, a Big Hit, empresa de Suga, soltou uma nota pedindo desculpas pelo acidente, contando brevemente o que tinha acontecido.