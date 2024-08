Jenny Miranda desabafa sobre relação com Bia: 'Me sinto um lixo'

Na sequência, ela foi perguntada diretamente como se sentia com relação aos conflitos com Bia. "Um lixo, impotente, triste, com vários sentimentos, inclusive a ingratidão! Mas não me arrependo de ter largado minha vida para criar ela. Ela é minha filha e sempre será muito amada, assim como meu neto."

Jenny finalizou que sempre estará aberta para a filha. "Sou mãe, e mãe ama incondicionalmente, não importa o que aconteça. Meu coração de mãe sempre estará aberto!"