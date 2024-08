Ex-BBB Davi mostra momento íntimo no banheiro e recebe elogios

O ex-BBB Davi Brito, publicou um vídeo em suas redes sociais nesta segunda (19) e foi elogiado pelos internautas.

O que aconteceu

O campeão do BBB 24 (Globo) apareceu tomando uma ducha no chuveiro ao som de Iluminado, de Kawe. "Bom dia", escreveu na legenda do vídeo.

Nas imagens, o ex-BBB aparece mordendo o lábio enquanto cai a água do chuveiro em seu corpo. Davi recebeu elogios dos internautas.