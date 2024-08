Parcial mostra público indeciso entre Heloísa Araújo e Leidy Murilho

Heloísa Araújo, 23, Leidy Murilho, 38 e Nicole Louise, 22, foram as escolhidas para disputarem a primeira Batalha no reality Estrela da Casa (Globo)

O que diz a enquete

Às 15h, Nicole Louise estava com uma boa margem de preferência do público para ficar na casa, com 72,7% dos votos.

Já Heloísa Araújo e Leidy Murilho estão com os votos acirrados, fazendo pequenas variações ao longo do dia. Heloísa segue no meio, com 14,62%