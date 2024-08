Estrela da Casa: 'Doei meus móveis, roupas, desfiz a casa', conta Muse Maya

De acordo com Muse, sua saída se deu por questões contratuais e ainda não pode dar detalhes do que levou sua desclassificação, mas não aconteceu "nada grave". "Aconteceram coisas que não posso citar ainda, por questões contratuais. Não teve nada de errado ou porque alguém não me quis. Foram forças maiores, o destino."

"Estava vivendo o luto. Não vi muita coisa do programa, estava triste", contou ao explicar que decidiu não acompanhar os primeiros dias de confinamento. Apesar disto, deu total apoio à Thália, que entrou em seu lugar na competição. "Pelo menos entrou alguém daora no meu lugar. Ela é preta, mãe, artista independente, eu acho que ela tem mesmo que vencer."

Ao ver que não participaria desta edição do Estrela da Casa, a artista de 24 anos se mudou para São Paulo e decidiu seguir com os planos que tinha para o reality. Ela conta que lançará as musicais autorais que preparou para o programa e que está envolvida em outros trabalhos.

Mesmo com a desclassificação, Muse Maya disse que está aberta para ir ao Estrela da Casa uma segunda vez. "Se quiser me chamar de novo, estou aqui", falou para Chico Barney e Bárbara Saryne.