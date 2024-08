Por que Silvio Santos e Carlos Alberto ficaram 11 anos brigados?

Em entrevista ao Fantástico (Globo), Carlos Alberto da Nóbrega chorou ao lembrar que ficou 11 anos sem falar com Silvio Santos.

Qual o motivo da briga?

Na década de 1970, Carlos Alberto acusou Silvio de tê-lo roubado. Ele afirmava ter direito a 10% do Baú da Felicidade.