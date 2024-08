Bella Campos posa de biquíni em lancha e brinca: 'Feliz no simples'

Neste domingo (18), Bella Campos curtiu o dia em um passeio de lancha com amigos e compartilhou fotos em suas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz posou de biquíni exibindo boa forma em uma lancha ao lado de amigos, fazendo churrasco e mergulhando no mar.

Na legenda, a artista brincou sobre a felicidade no simples: "Feliz no simples, domingo no meu com os besties, quero guerra com ninguém".