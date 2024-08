Após ter marido sequestrado, Quinota se alia a Marcelo Gouveia

O amante de Blandina (Luisa Arraes) aconselha Quinota a agir com calma. "É de meu marido que você está falando, Marcelo Gouveia! Eu vou tomar uma providência é agora!", argumenta ela. "Eu sei onde Artur está. Levaram ele para um engenho abandonado. O Engenho Novo, lá no Baixo do Seridó. Eu também estou desesperado, Quinota. Artur é meu único amigo. Mas numa situação dessa a gente precisa ter calma, agir com a cabeça", diz ele.

Após anoitecer, a dupla decide partir em busca de Artur. "Já anoiteceu, os comércios estão fechando. Chegou a hora, Quinota. Vamos resgatar Artur", afirma Marcelo Gouveia. "Vamos. E é agora!", responde a mocinha.

