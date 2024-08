Maiores amores de Alain Delon não foram suas esposas; saiba quem são

Em 1963, conheceu Nathalie Barthélémy, futura Nathalie Delon, terminando a relação com Romy. A austríaca continuou próxima do ex-namorado, atuando com ele em outros filmes, como "A Piscina" (1969).

Alain guardava na carteira foto de Romy Schneider em seu leito de morte. Ator não foi ao funeral da atriz para evitar jornalistas, mas visitou seu túmulo três dias depois.

Mireille Darc foi "a mulher de sua vida", disse Alain após a morte da artista em 2017. À revista Paris Match, contou que foram muito felizes e que não aguentaria viver muitos anos sem ela.

Delon e Darc ficaram juntos por 15 anos. Eles se conheceram durante as filmagens do filme "Jeff", em 1968, sendo considerados um casal emblemático da mídia francesa. Darc era considerada um símbolo sexual por sua atuação em "O Louro do Sapato Preto" (1972).

Alain terminou com Darc após conhecer a atriz Anne Parillaud em 1983. Ela era trinta anos mais jovem que o ator, com quem trabalhava no longa "Na Pele de um Tira" (1981). No mesmo ano, Darc sofreu um grave acidente de carro.

Após o fim do romance com Parillaud, conheceu sua última esposa, Rosalie van Breemen, em 1987. Com uma diferença de 32 anos, tiveram dois filhos juntos e se divorciaram em 2001.