Tony Ramos analisa trama política de 'Cabocla': 'Povo tem que estar atento'

Intérprete do coronel Boanerges, ele acredita que o maior desafio foi não fazer uma caricatura na hora de viver o personagem. "Na verdade, Boanerges tem uma humanidade muito grande, apesar daquela vestimenta de poderoso etc. E eu acho que esse momento do Boanerges para mim foi apenas fluir com o que o texto já apresentava e uma direção excepcional que tivemos, do Rogério Gomes, o Papinha, do Villamarim, enfim, daqueles envolvidos com a direção, precisos e absolutamente atentos."

A trama que será reexibida é segunda versão da obra de Benedito Ruy Barbosa, escrita pelas filhas do autor, Edmara e Edilene Barbosa, sendo inspirada no romance homônimo de Ribeiro Couto, escritor da primeira fase do Modernismo. Também estão no elenco nomes como Vera Holz, Sebastião Vasconcelos, Maria Flor, Umberto Magnani, Elena Toledo, Mareliz Rodrigues, Claudio Galvan, Rogério Falabella, Cosme dos Santos, Oscar Magrini, Aisha Jambo e Roberta Rodrigues, entre outros.

Tony Ramos e Patrícia Pillar em "Cabocla" (2004) Imagem: Divulgação/Globo

Tony conta ter lembranças positivas dos bastidores com o "elenco afinado", apesar da rotina puxada de gravações. "Saudade do Umberto Magnani e do John Herbert. Nós tínhamos muita alegria, mas era uma alegria espontânea, natural. Já no final do dia, avançando à noite, cansados, porém sempre tinha alguém para falar alguma coisa, alguma anedota, alguma observação curiosa. Foi o melhor possível. Uma relação que me traz saudades até este momento que eu falo com vocês."

Entre as cenas marcantes, está o momento do casamento da filha Belinha (Regiane Alves). "Quando ele entra no quarto para ver a filha é um momento muito bonito. Sem dúvida, muito bonito."