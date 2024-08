Sobrinha de Ivete Sangalo é vítima de gordofobia em clínica de Salvador

Jade Sangalo, 27, compartilhou o caso de gordofobia o qual foi vítima em uma clínica de Savador.

O que aconteceu

A sobrinha de Ivete Sangalo tentou realizar um exame de ressonância pélvica, quando foi constrangida. "Hoje eu tentei fazer uma ressonância magnética da pelve. Fiz toda a preparação, como todo mundo. Me desloquei, como todo mundo. Cheguei e esperei, como todo mundo", inicia.

Após todos os trâmites, a publicitária, que pesa 140 kg, foi informada que não conseguiria realizar o exame. "Depois de me perguntar várias coisinhas, a enfermeira me pesou, tirou uma cópia de um exame e eu voltei para a sala de espera, como todo mundo. Quinze minutos se passaram e fui chamada novamente. Mas, dessa vez, para ser informada que o aparelho que realiza a ressonância não me comporta, não me cabe", relata.