Sertanejos são destaques entre shows no fim de semana; veja outras opções

Nesta sexta (16), antes de cantar em São Paulo, Simone Mendes é a principal atração da segunda noite Festa do Peão de Barretos. Os organizadores esperam reunir em 11 dias quase 1 milhão de fãs de rodeio, comida regional e shows e mais shows de música sertaneja por todos os lados.

A cantora Simone Mendes Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

A noite é delas, com Maiara e Maraísa também no lineup. O palco principal fica completo com a dupla Bruno e Marrone; Kleo Dibah se apresenta no palco Amanhecer; e Michel Teló comanda a estreia do Barretão Elétrico.

A programação segue no sábado (17), com César Menotti e Fabiano (embaixadores do rodeio deste ano). Jorge e Mateus, Ana Castela, Trio Parada Dura, Felipe & Rodrigo e Jiraya UAI cantam na mesma noite; no Barretão Elétrico o comando é do grupo É o Tchan!. Domingo (18) é a vez de Edson e Hudson e de Matheus e Kauan encerrarem o primeiro fim de semana da Festa do Peão.

Outros festivais

Brasília, Vila Velha (ES), Florianópolis e Ribeirão Preto (SP) são cidades que abrigam festivais com programação mais alternativa. Nesta sexta, na Capital Federal, tem o Vibrar (Céu, Planet Hemp, Nação Zumbi); capixabas curtem de graça os três dias o Movimento Cidade (Criolo, Marina Sena, Ebony, Silva), de sexta (16) a domingo (18); e somente no sábado (17), o público de Florianópolis assiste ao Porto Blue Sound (Hermeto Pascoal, Edgard Scandurra, Hamilton de Holanda) e o de Ribeirão, ao Arô Festival (Céu, Filipe Catto, Cynthia Luz).