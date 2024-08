Samba e futebol: NTX faz show cheio de referências brasileiras no RJ

A banda coreana Neo Tracks nºX, ou NTX, fez uma apresentação repleta de símbolos brasileiros em Niterói, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O grupo, que está em turnê pelo Brasil, usou camisas do Botafogo durante o show. Além disso, eles também receberam a escola de samba Unidos do Viradouro no palco.

O NTX também homenageou o cantor Lulu Santos. A banda interpretou a música "Toda forma de amor".