Retina descolada e ombro deslocado: atores de novo 'Alien' sofreram no set

Mesmo jovens, os atores passaram por mau bocados durante as gravações. Durante o painel do filme na San Diego Comic-Con 2024, Johsson revelou ter sofrido descolamento de retina nas filmagens enquanto lidava com um "facehugger", uma espécie temida de alienígenas que "abraça" o rosto humano.

Em determinada cena, o ator contracena com uma das criaturas e, ao repetir a cena diversas vezes, acabou sendo atingido. "Girei com ele, que atingiu meu olho e descolou minha retina", contou no painel.

David Johnsson contou a Splash que precisou levar um ponto no olho e usou colírio com antibiótico durante uma semana. O pequeno acidente foi rapidamente superado e, no dia seguinte, o ator voltou ao set.

Spike Fearn também sofreu nas filmagens e, segundo contou em entrevista a Splash, deslocou o ombro. Era ele quem fazia suas próprias cenas de ação, e ele acabou se machucando ao gravar uma sequência em que precisou se jogar contra uma porta. O ator sentiu o ombro ficar "estranho" e o colocou no lugar de volta.

No entanto, este não foi o único "problema" encontrado por Fearn: mesmo sendo claustrofóbico, ele precisou gravar em um espaço apertado e escuro. "Foi difícil, mas eu consegui", comemorou.