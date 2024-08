Milton Leite expõe bastidores de sua despedida na Globo sem planejamento

Milton contou que decidiu encerrar seu trabalho na emissora para se dedicar à vida pessoal. "Eu quero conviver mais com a minha família, e uma relação com uma empresa como a Globo, com o cardápio que você tem de atividade, não me permitia isso. E eu não quero mais isso, eu quero ter um pouco mais de espaço. Por exemplo, se eu quiser fazer uma viagem com a minha mulher, ficar dois, três meses fora, eu quero poder fazer isso".