Chico: Quem não está acompanhando Estrela da Casa ainda vai se arrepender

Chico Barney e Bárbara Saryne comentaram os primeiros dias de Estrela da Casa, novo reality de Boninho, 62, que está sendo apresentado por Ana Clara Lima, 27, na Globo.

Chico opina que quem ainda não deu uma chance ao Estrela da Casa se arrependerá de ter "chegado atrasado" ao reality. "Tem muita gente que não está assistindo, ou está assistindo de má vontade — e são pessoas que vão se arrepender. Nós vamos poder falar daqui a um tempo que já gostávamos de Estrela da Casa antes de virar modinha", vislumbrou o colunista, no Central Splash.

Bárbara concordou com a "previsão" de Chico Barney e ressaltou o alto rendimento do formato em suas primeiras 48 horas. "Vai chegar esse momento em que as pessoas [em geral] vão gostar. Foram apenas dois dias e já está acontecendo um monte de coisas: tretas, CPI do xixi - um assunto que rendeu ao longo do dia. Tem tudo para cair no gosto do povo."