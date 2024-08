Ricky: Quando público entender formato, Estrela da Casa já terá terminado

Ele aposta, entretanto, na interação entre os participantes e nas apresentações artísticas para ajudar Estrela da Casa a decolar. "Estou apostando muito nas performances musicais, porque a galera ali parece muito boa [nesse aspecto]. Vamos ver se as intrigas entre eles chamam a atenção do público para acompanhar o programa."

Record devia se permitir ir além do filão bíblico

Ricky Hiraoka também levantou uma discussão sobre o futuro da dramaturgia do SBT e da Record. Ambos canais já não fazem o sucesso de outrora ao investir, respectivamente, em novelas infantis e novelas bíblicas.

O colunista pensa que chegou a hora de Edir Macedo voltar a apostar em histórias fora do livro sagrado. "A aposta no filão bíblico é muito inteligente, pois é um tipo de produção que viaja o mundo. A Record pode exportar bastante, como de fato faz. Mas o público às vezes se cansa disso, quer ver outros tipos de trama com que se identificar."