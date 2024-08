Movimento Cidade reúne a cultura das 5 regiões do Brasil em Vila Velha (ES)

O Movimento Cidade chega à sua 6ª edição, que ocupa o Parque Prainha, em Vila Velha. O festival investiu neste ano em uma programação plural e pautada no tema "O Incrível Mundo Além do Sudeste". O evento acontece entre sexta (16) e domingo (18) e conta com mostras audiovisuais, shows, oficinas, batalhas e arte urbana. A entrada é franca.

O que vai acontecer

Neste ano, o Movimento Cidade propõe uma jornada que explora as diversas culturas do Brasil. Por meio de um intercâmbio entre artistas das cinco regiões do país, o evento busca destacar as narrativas e identidades de cada local e pretende criar uma atmosfera cultural vibrante e plural.

Portanto as atrações representam a diversidade tanto geográfica quanto cultural, de gênero musical, de idade, racial e de orientação sexual. Entre os destaques do line-up estão Marina Sena, Silva, Dona Onete, Criolo, Tasha e Tracie, Don L, Tuyo, Vandal de Verdade, Kaê Guajajara, Boogarins, Alaídenegão e Banda Eddie.