Recuperação de Kate Middleton ainda durará por meses: 'Momento difícil'

O tratamento e a recuperação de Kate Middleton ainda durarão por meses.

A quimioterapia possivelmente continuará após o verão britânico, que termina em agosto. A recuperação da princesa continuará "por meses" mesmo após o fim do tratamento. As informações são do jornal DailyMail.

Por enquanto, ela continuará trabalhando de forma privada e aparecerá em público apenas quando puder. Ainda não há previsão de um retorno às atividades regulares.