Juliana Paes sobre crises de ansiedade: 'Fui ficando sem ar'

Juliana Paes, 45, ao videocast Conversa vai, Conversa vem, do O Globo:

Crises de ansiedade. "Vivi essas crises de ansiedade. A pandemia ajudou a impulsionar isso, mas a própria vida, lidar com a internet, dar conta do trabalho, ter que conversar com as pessoas online... Muita coisa! Fui ficando sem ar mesmo. Não dava para respirar."