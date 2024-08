Jack Russell, ex-vocalista do Great White, morre aos 63 anos

De acordo com a Rolling Stone, Russell morreu de demência e atrofia de múltiplos sistemas. Ele se afastou da banda em julho devido ao diagnóstico de demência.

De acordo com a declaração, um memorial público será feito em homenagem ao cantor. A data será anunciada.

Russell foi o vocalista principal da banda Great White. O grupo de glam metal teve sua maior fase de sucesso no final dos anos 1980, com músicas como "The Angel Song" e "Once Bitten Twice Shy".