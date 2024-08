Influencer derrete aliança dada por ex-noivo e usa em papel higiênico

A influencer Wanessa Moura derreteu a aliança dada pelo ex-noivo e usou como papel higiênico.

O que aconteceu

A influencer ficou magoada com a mensagem do ex-noivo, pedindo para devolver o item. Ela não respondeu de imediato, derreteu a joia e banhou parte de um papel higiênico com o ouro. "Esperei alguns dias e respondi a ele com uma foto sensual, dizendo para ele procurar na foto onde estaria a aliança", disse.

Ela julga como "insensível" a forma que o ex pediu a aliança e, por isso, decidiu revidar. "Foi insensível o jeito como ele pediu o presente de volta, então eu quis mostrar exatamente o que a aliança representa para mim hoje", explicou.