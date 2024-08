Herdeiros do manguebeat encontram terreno fértil para mistura de ritmos

Zé Manoel lança os álbuns homônimos, "Zé Manoel", sendo o primeiro ainda muito ligado a sua relação com Petrolina e o segundo, já em parceria com Juliano Holanda, um espelho das paisagens urbanas do Recife. Aos poucos a identidade fortemente influenciada pelo manguebeat vai ganhando um formato mais nítido.

Após uma década vivendo na capital do manguebeat, o cantor afirma que o seu nome ganhou proeminência, "mas faltava monetizar e profissionalizar o trabalho".

Ele decide fincar raízes em São Paulo, onde é recebido pelo empresário e idealizador da São Paulo Fashion Week, Paulo Borges, o DJ Zé Pedro e o produtor Tiago Marques. Logo a cidade lhe aponta diversas possibilidades do seu som pós mangue ganhar eco.

São Paulo foi a casa que abriu as portas para o meu trabalho. Eu fiz o piano dos álbuns de artistas como Ana Carolina, Vanessa da Mata, Fafá, Adriana Calcanhoto e Maria Bethânia. Zé Manoel

Já com quatro álbuns lançados, Zé Manoel mostra toda a sua influência mangue em "Do Meu Coração Nu", que traz as suas reflexões sobre questões raciais, embaladas pelos tambores do grupo Bongar. Esse grupo é formado por jovens descendentes de linhagem pura da nação africana Xambá, localizada em Olinda, Pernambuco.

Hoje, ele viaja pelo Brasil ao lado de Amaro Freitas, interpretando canções do Clube da Esquina. E, no mês de agosto, lança o novo álbum, "Coral", um compilado de 11 faixas com participações de Alexandra Leão, Luedji Luna, Dora Morelenbaum e Ubiratan Marques. "Tudo isso é mangue, é mistura, traz muitas referências", explica.