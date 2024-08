Dani Calabresa vence ação movida por juiz do caso Mari Ferrer

O juiz pediu R$ 15 mil de indenização de Dani por danos morais. O juiz Luiz Carlos Broering, do 1º Juizado Especial Cível do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) não viu conduta que tivesse causado dano moral, já que a atriz e comediante não citou Rudson.

Ainda que haja menção a "estupro culposo" e "#justiçapormariferrer" na legenda do post, não houve utilização do nome ou da imagem do requerente; não foi feita menção à 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital ou ao número dos autos do processo criminal, e não houve crítica direta à atuação do demandante, somente expressão genérica. Trecho da decisão, a qual Splash teve acesso

Splash entrou em contato com a defesa de Rudson, que informou que ele não vai recorrer.