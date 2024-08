'Como Se Fosse a Primeira Vez' tinha um final diferente e triste, mas mudou

Drew Barrymore, 49, falou, durante seu programa The Drew Barrymore Show, que o final alternativo de "Como Se Fosse A Primeira Vez", comédia romântica na qual contracena com Adam Sandler, contava com um desfecho triste.

Ela [a personagem de Drew] diria: 'Você deveria ir embora, viver sua vida, porque isso aqui não é vida'. Então, ele vai embora, volta, entra no restaurante, apenas se senta e diz: 'Oi, eu sou o Henry'. E o filme terminaria.

O filme original, no entanto, teve um final feliz. O personagem de Adam Sandler deixa um vídeo com as memórias românticas do casal para que Lucy (Barrymore), que tem amnésia, se lembre todas as manhãs da vida que eles criaram juntos, inclusive da própria filha.